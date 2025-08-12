La primera reunión sobre La Cros se zanja sin acuerdos

El Concello de Culleredo celebró este lunes la primera reunión de la comisión de trabajo para abordar el futuro de La Cros. El encuentro se zanjó sin acuerdo entre los grupos municipales y no contó con la presencia de los responsables del Cetim, la entidad que aspira a crear un Centro de Excelencia para la Competitividad de Economía Circular en la antigua fábrica.

El Ayuntamiento dio el primer paso para hacer realidad este proyecto con la aprobación de los cambios de usos, una recalificación que contó con el apoyo del Gobierno local (PSOE) y el PP. Alternativa dos Veciños y BNG votaron en contra.

Estas dos formaciones volvieron a manifestar ayer su rechazo a este proyecto. El PP pone condiciones. Entre otras, limitar la cesión de 50 a 30 años, aunque con posible prórroga por otros 20; la construcción de un edificio de uso independiente de uso municipal destinado a las asociaciones de Culleredo, la incorporación del Concello al patronato y el establecimiento de un canon anual «destinado íntegramente a colectivos sociales», según detalla en un comunicado remitido a los medios. El Ejecutivo convocará en los próximos días una nueva reunión para avanzar en las negociaciones e intentar sellar un acuerdo.