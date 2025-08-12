Sada concede licencia para rehabilitar la antigua Confitería Mora como hotel

La Rúa Oriente de Sada recuperará uno de sus inmuebles más emblemáticos: la antigua Confitería Mora. El Concello de Sada ha concedido licencia para rehabilitar este centenario edificio premodernista como alojamiento turístico.

El proyecto, que ya ha sido autorizado por la Dirección Xeral de Patrimonio, prevé la restauración de esta histórica edificación ubicada en el centro de Sada como un hotel de cinco habitaciones con restaurante.

La antigua Confitería Mora se encuentra a la altura del número 10 de la Rúa Oriente y está incluida en el casco histórico de A Tenencia. El proyecto incluye el vaciado interior y la reposición de la estructura de madera de esta edificación diseñada presumiblemente por Juan de Ciórraga a principios del siglo XX . La fachada será rehabilitada para mejorar su aislamiento pero sin modificar su composición, materiales y colores. La licencia incluye también la instalación de un ascensor y la sustitución de la cubierta.

La edificación se emplaza en la Praciña do Conde, en el centro de Sada. Se trata de uno de los pocos inmuebles históricos que se conservan en este enclave, que perdió alguna de sus joyas arquitectónicas, como la Casa de María Golán o Ultramarinos Pollán, como recordaban en la pasada Feria Modernista los encargados de realizarlas rutas guiadas.

Este céntrico edificio acogió durante años la conocida Confitería Mora, regentada por la familia del mismo nombre. Tras el cierre de este negocio por el traslado de sus propietarios a Santiago, el edificio acogió una tienda de electricidad y un comercio de artículos de menaje, según detalla el portal web Memorias de Sada, que dedica un artículo a esta histórica edificación.

Los promotores de la obra para reconvertir la antigua Confitería Mora en hotel deberán comenzar los trabajos en el plazo máximo de seis meses a contar desde la concesión de la licencia. El plazo máximo para ejecutar las obras será de tres años y, una vez comenzadas, no se podrán interrumpir por un período superior a seis meses, según recoge el decreto de concesión del permiso.

El proyecto hotelero dispone ya de la preceptiva autorización de la Axencia de Turismo.

Licencias de obra en Sada

El Concello de Sada ha experimentado un repunte en la construcción en los últimos años. La rehabilitación de esta edificación premodernista es una de las veinte licencias de obra mayor que ha concedido el Ayuntamiento en lo que va de año.

El departamento municipal de Urbanismo tramita varios permisos para plurifamiliares. Está pendiente de autorización también la reforma del edificio de 40 pisos de República Arxentina.