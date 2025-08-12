Tyson Pérez: «Sada me acogió y me hizo crecer a nivel deportivo y personal»

Llegó a Sada con ocho años procedente de República Dominicana y, y 20 años y cientos de canastas después, será el encargado de dar el pregón en las fiestas patronales de la villa. El baloncentista Tyson Pérez, ala-pivot en el Unicaja Málaga, se mostraba este martes emocionado por el encargo municipal: «Dije que sí a la primera», cuenta y avanza: «En el pregón quiero dar las gracias al pueblo que me acogió a mí y a toda mi familia y me hizo crecer tanto a nivel deportivo como personal».

El deportista se subirá este viernes a las 20.15 horas al escenario del paseo marítimo para dar el pistoletazo de salida a los festejos. Como previa, Tyson ofreció este martes una demostración de baloncesto en Sada de la mano del club Golfiños. Numerosos jóvenes aficionados al baloncesto aprovecharon para hacerse una foto o pedir un autógrafo al afamado deportista, que inició su carrera en el Santo Domingo gracias a Pepe, profesor de Educación Física del instituto Isaac Díaz Pardo que vio enseguida que el chico tenía madera: «Incluso habló con mi madre», relata Tyson, que recuerda con cariño al club brigantino: «Ahí empezó todo, me ayudaron un montón en todo».

Asentado actualmente en Málaga, Tyson no perdona un verano en Sada, donde conserva familia y amigos. A lo largo de los años, ha visto crecer la afición por el baloncesto en el pueblo, al igual que en el resto de la provincia.: «Ha crecido un montón. Hay una ola de baloncesto en el pueblo que es algo increíble, mola mucho», celebra.

Tyson Pérez, en la exhibición con el club Golfiños / Iago López / Roller Agencia

El Concello de Sada presume del fichaje como pregonero de este jugador profesional, un «referente deportivo de primer nivel que escogió Sada como lugar para vivir». «Su historia es un ejemplo de superación, talento e disciplina», destacan.