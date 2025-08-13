Bico de Xeado celebra su décimo aniversario con un edición especial de Estrella Galicia
La cita para esta celebración será este jueves, 14 de agosto, en la tienda de La Marina
La heladería gallega Bico de Xeado celebra este verano su décimo aniversario con una colaboración muy especial que une sabor, tradición, calidad e identidad gallega: Biquiños de Estrella Galicia, una edición limitada para celebrar los diez años de trayectoria desde que abrió su primera tienda en 2015, ubicada en A Coruña.
La cita para esta celebración será este jueves, 14 de agosto, en la tienda de La Marina, en A Coruña, el lugar donde comenzó la historia de la marca. Bico de Xeado reunirá a clientes, proveedores y amigos en un evento abierto al público que contará con música y muchas sorpresas. El protagonista de la jornada será el formato Biquiños, un reciente lanzamiento de Bico de Xeado para el canal hostelería: un helado artesanal en envase cerámico, que combina tradición y diseño contemporáneo. Además por primera vez, los asistentes podrán adquirirlo directamente en la tienda junto con un sabor muy especial: helado de cerveza de Estrella Galicia, elaborado con Estrella Galicia sin gluten, al igual que todos los sabores de Bico de Xeado.
“Para celebrar estos 10 años, presentamos una colaboración muy especial junto a Estrella Galicia, Biquiños de cerveza, con la que brindamos por todo lo vivido y todo lo que está por venir. Hoy celebramos este camino, pero sobre todo miramos hacia el futuro agradeciendo a nuestros clientes y a la ciudad que nos vio nacer”, destacan desde Bico de Xeado.
“Los Biquiños de Estrella Galicia son una edición de unidades limitadas, creada para celebrar nuestro décimo aniversario. Será una oportunidad única para que nuestros clientes disfruten de una colaboración muy especial, pensada para esta ocasión tan significativa”, señalan desde Bico de Xeado.
