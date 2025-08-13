Concellos intensifican los controles ante el riesgo de cortes de agua en la comarca de A Coruña

Cinco días después de que saltasen las alertas por los problemas para garantizar el abastecimiento en Oleiros, Cambre, Sada y Bergondo, la situación sigue sin restablecerse y se decretan las primeras restricciones. El Ayuntamiento cambrés ha sido el primero en dar el paso con la publicación de un bando para decretar medidas «con carácter inmediato». Restricciones en fuentes y riegos, eliminación de baldeos o prohibición de llenar piscinas son algunas de las acciones decretadas en este municipio de 24.781 habitantes en el que se han detectado los mayores incrementos de consumo con respecto a otros años.

El resto de los concellos afectados evitan de momento limitar los consumos y reiteran el llamamiento a un «uso racional» del agua para evitar el colapso. Similar advertencia a la que realiza la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña, Emalcsa, que insta a reducir los consumos para evitar cortes. Responsables de la compañía advirtieron este martes a los alcaldes que, de mantenerse los niveles actuales de demanda podrían producirse interrupciones en el suministro a partir del viernes.

El origen de esta crisis no es la falta de agua. Al contrario, el embalse de Cecebre goza de mejores niveles que otros años por estas fechas (86% de ocupación). La causa en esta ocasión hay que buscarla en las carencias de una red que los concellos afectados califican de obsoleta. Especialmente, el colector general de A Telva al depósito de Espíritu Santo, en Bergondo, que se encuentra «al límite de su capacidad» por la imposibilidad de reponer el colector al mismo ritmo en que se consume el agua.

Los técnicos de Emalcsa y de las empresas concesionarias del abastecimiento en estos cuatro concellos sospechan que este incremento en los consumos con respecto a otros veranos puede deberse a una fuga. Las compañías han reforzado los rastreos para detectar pérdidas y los concellos piden a los vecinos que alerten de cualquier incidencia.

Quejas por una red obsoleta

La situación ha avivado las quejas en estos cuatro ayuntamientos por las deficiencias en la red de agua. Las más duras, desde Oleiros. Su alcalde, Ángel García Seoane, acusó ayer a Emalcsa de «rozar la prevaricación» por mantener las infraestructuras como «hace cuarenta años». «Llevamos reclamando nuevos colectores y depósitos desde hace diez años», denuncia el regidor, que afirma que, en respuesta, solo han recibido «palabras que no se cumplen».

Seoane dirige sus dardos contra Emalcsa y la Xunta, a las que acusa de incumplir su obligación de dotar a los municipios de una red en condiciones y dimensionada a la población real. El regidor recuerda que cedió hace ya ocho años unos terrenos a Emalcsa para la construcción de un nuevo depósito en Sarro que permita mejorar el abastecimiento en Cambre y San Pedro de Nós: «Ahora nos amenazan con cortes a partir del viernes. Es gravísimo. No se puede hablar de cortar el suministro con el embalse al 100%, que se pongan las pilas», reclama Seoane, que recuerda que «Emalcsa cobra por el suministro de agua» y la Xunta cobra un canon anual que, en el caso de Oleiros, alcanza los 740.000 euros: «La Consellería ni se digna a convocar la reunión que reclamamos», critica.

En respuesta a las críticas, Emalcsa destaca que ya presentó una «propuesta de convenio» para ejecutar las obras de mejora. De momento no han aclarado cómo prevén financiar los trabajos.

Tensa espera

En Sada, con las fiestas patronales a la vuelta de la esquina, cruzan los dedos. Su alcalde, Benito Portela, al igual que sus homólogos de Oleiros y Bergondo, descarta de momento decretar restricciones y llama a un consumo racional de agua. «Si hay que tomar más medidas, las tomaremos», explica Portela, explica que la empresa concesionaria, Viaqua, ha reforzado los controles de la red para detectar posibles fugas.

La postura es similar en Bergondo, que emitió un bando similar al de Oleiros y Sada para pedir a los vecinos que «eviten riegos y baldeos, limpiezas de vehículos, llenado de piscinas o cualquier otro uso no esencial».

En Cambre, su alcaldesa, Diana Piñeiro, pone también el acento en la necesidad de reforzar la red, aunque ante el importante incremento de consumo registrado en su municipio ha decretado nuevas restricciones y pide colaboración vecinal «para ayudar a mantener la reserva de agua el mayor tiempo posible en el caso de llegar a una situación de desabastecimiento».