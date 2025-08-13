Un corte de agua sorprende a vecinos de varias zonas de Betanzos por una avería en la red
Vecinos de varias zonas de Betanzos se han encontrado hoy con un corte de agua y están sin suministro debido a una avería en la red de abastecimiento, según informa el Concello. "Debido a una avería en el cruce de Rúa das Mariñas con Camiño da Estación" hoy estarán sin suministro las siguientes zonas, informa el Ayuntamiento: Camiño Real de Infesta, Rúa das Mariñas y parte de Camiño da Estación.
Las autoridades municipales prevén que el servicio pueda quedar restablecido alrededor de las 15.00 horas y pide disculpas a los afectados "por las molestias ocasionadas".
