El Faro de Mera, en el International Lighthouse
El Faro de Mera, en Oleiros, será uno de los protagonistas los días 16 y 17 de agosto, en el International Lighthouse & Lightship Weekend, un evento internacional que une a más de 329 faros y buques faro de todo el planeta en torno a su iluminación. Este evento busca poner en valor el papel de los faros.
