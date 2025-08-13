Oleiros reconoce la labor de sus socorristas

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane; la concejala de Seguridad Ciudadana, Margarita Figueroa, y el jefe del Servicio Municipal de Emergencias, Juan M. Suárez, recibieron este martes en la Casa del Ayuntamiento a una representación del personal del Servicio de Salvamento y Socorrismo para agradecerles su labor en un complicado rescate de tres personas en la playa de Bastiagueiro el pasada semana.

Fuentes municipales señala que en un día de fuerte oleaje, dos socorristas protagonizaron una «intervención ejemplar», lanzándose al agua para rescatar la tres personas que se veían incapaces de regresar a la arena debido a la fuerte corriente.

Durante el transcurso de la patrulla a pie de playa, unos jóvenes alertaron a los socorristas de la situación. De inmediato, uno de los socorristas se lanzó al mar mientras otro comunicaba la situación al puesto para la movilización de refuerzos y la aportación de material de rescate. Dos de ellos remolcaron al bañista en peor estado hasta la arena, mientras el resto del equipo aseguraba el estado de los otros dos. «Gracias a la profesionalidad y coordinación del equipo, se evitó una situación de riesgo y se garantizó la integridad de las tres personas», señala el Concello, que cuenta este año con un total 44 miembros entre socorristas.