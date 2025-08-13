Ortiga será el plato fuerte de las fiestas de Curtis y París de Noia el de A Laracha

La París de Noia, en una actuación

La París de Noia, en una actuación / Bernabé / Lucía Abeledo

RAC

Curtis

Ortiga abrirá el 30 de agosto las fiestas patronales de Curtis, que se celebrarán hasta el 2 de septiembre. Los festejos comenzarán el 30 con un pasacalles de la charanga Santa Compaña a las 19.00 horas y después, a las 23.30, será el turno de Ortiga. Ese día cerrará la fiesta la discoteca móvil Macro Eme Music.

El 31 tocarán Os Viqueiras de Ordes, el dúo D’Vicio y la orquesta Los Coleguitas, mientras que el lunes 1 lo harán Garatuxeiros de Curtis, Zona Zero y La Banda de Ayer. Por la tarde habrá juegos populares en la carballeira y batucada. El último día será el martes 2 de septiembre, que estará amenizado por el trío Manhattan, Faíscas da Pontraga y, por la noche, las orquestas Olympus y Panorama City. No faltarán en esa jornada el partido de solteros contra casados en el campo Lucas Vázquez y la fiesta de la espuma.

A Laracha celebrará también sus fiestas desde este jueves 14 hasta el domingo 17. El primer día habrá una gran verbena a cargo de la orquesta París de Noia. Al día siguiente, en el festivo del 15 de agosto, habrá pasacalles a cargo de la banda de música Ateneo de Negreira a mediodía y sesión vermú con el trío Alborada en la plaza del Concello. Por la tarde habrá un triangular de fútbol entre el Club Xuventude Laracha, UD Paiosaco y Club do Mar de Caión. A la noche, PuntoClave será la encargada de oficiar la verbena. Al día siguiente, sábado, también habrá pasacalles, misa y sesión vermú, además de a las 17.00 horas el Día do Neno con hinchables, fiesta de la espuma y más juegos. A la noche actuará el Grupo Bomba.

Noticias relacionadas y más

Las fiestas se cerrarán el domingo con sesión vermú a cargo del dúo Charada, el concierto infantil The Rock in Magic del Mago Teto a las 19.00y la actuación estelar de Los Satélites. Durante el descanso de la verbena habrá un lanzamiento de fuegos artificiales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents