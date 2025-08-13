Ortiga será el plato fuerte de las fiestas de Curtis y París de Noia el de A Laracha

Ortiga abrirá el 30 de agosto las fiestas patronales de Curtis, que se celebrarán hasta el 2 de septiembre. Los festejos comenzarán el 30 con un pasacalles de la charanga Santa Compaña a las 19.00 horas y después, a las 23.30, será el turno de Ortiga. Ese día cerrará la fiesta la discoteca móvil Macro Eme Music.

El 31 tocarán Os Viqueiras de Ordes, el dúo D’Vicio y la orquesta Los Coleguitas, mientras que el lunes 1 lo harán Garatuxeiros de Curtis, Zona Zero y La Banda de Ayer. Por la tarde habrá juegos populares en la carballeira y batucada. El último día será el martes 2 de septiembre, que estará amenizado por el trío Manhattan, Faíscas da Pontraga y, por la noche, las orquestas Olympus y Panorama City. No faltarán en esa jornada el partido de solteros contra casados en el campo Lucas Vázquez y la fiesta de la espuma.

A Laracha celebrará también sus fiestas desde este jueves 14 hasta el domingo 17. El primer día habrá una gran verbena a cargo de la orquesta París de Noia. Al día siguiente, en el festivo del 15 de agosto, habrá pasacalles a cargo de la banda de música Ateneo de Negreira a mediodía y sesión vermú con el trío Alborada en la plaza del Concello. Por la tarde habrá un triangular de fútbol entre el Club Xuventude Laracha, UD Paiosaco y Club do Mar de Caión. A la noche, PuntoClave será la encargada de oficiar la verbena. Al día siguiente, sábado, también habrá pasacalles, misa y sesión vermú, además de a las 17.00 horas el Día do Neno con hinchables, fiesta de la espuma y más juegos. A la noche actuará el Grupo Bomba.

Las fiestas se cerrarán el domingo con sesión vermú a cargo del dúo Charada, el concierto infantil The Rock in Magic del Mago Teto a las 19.00y la actuación estelar de Los Satélites. Durante el descanso de la verbena habrá un lanzamiento de fuegos artificiales.