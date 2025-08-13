Progando creará una nueva nave de almacenaje en el polígono de Sabón

Fundada hace más de treinta años en el municipio de Arteixo, la empresa de fabricación de piensos para la alimentación de ganado vacuno Progando S.L. ampliará su presencia en el polígono de Sabón con la construcción de una nueva nave dedicada al almacenaje y comercialización de abono al por mayor, a la que se sumará además una zona anexa destinada a oficinas y labores administrativas.

El proyecto de esta nueva planta, sometido a evaluación ambiental hasta el 3 de septiembre, se ubicará en la parcela A-03, con una superficie de 6.500 metros cuadrados en la que no existía ninguna edificación previa hasta el momento.

La nave de almacenamiento contará con una superficie de 2.142 metros cuadrados, y el local destinado a oficinas —con planta baja, primera planta, segunda planta y cubierta— ocupará algo más de 1.000 metros cuadrados, sumando un total de 3.146 metros.

El proceso en las nuevas instalaciones será el de almacenamiento de fertilizante para su posterior distribución a los distintos proveedores con los que cuenta la empresa promotora.

6.000 toneladas al año

Durante el almacenamiento del fertilizante en planta, que será siempre inferior a seis meses antes de su entrega, se mantendrá en el interior de la nave en condiciones óptimas, en un lugar fresco, seco y con la ventilación adecuada. Contarán con una capacidad de producción de unas 6.000 toneladas de abono al año en un período de 200 días laborales.

La memoria de la futura planta, a la que se podrá acceder por la carretera DP-0512, así como por la A-6 y la AG-55, estima un consumo de agua de unos 300 metros cúbicos al año.

Las instalaciones contarán con una báscula para vehículos, dos carretillas elevadoras de 2.500 kilogramos, una envasadora móvil semiautomática con capacidad de 25 toneladas por hora, herramientas manuales diversas, cargadores para vehículos eléctricos, ascensor, mobiliario de oficina y el equipamiento informático necesario.

El proceso de producción hasta llegar a Arteixo

El proceso productivo comenzará con la importación de fertilizantes técnicos de liberación y nitrificación controlada, que se transportarán en barcos hasta las instalaciones portuarias próximas de los puertos coruñeses y, desde ahí, en camiones hasta las instalaciones de Progando, donde en un primer momento se realizará el control de calidad pertinente del abono, que se clasificará por tipos y se almacenará a granel.

«La parcela no se encuentra afectada por bienes culturales patrimoniales», señala el documento ambiental de Progando, puesto que el más cercano es la Mámoa de Loureda, que se halla a unos 700 metros del lugar. También se justifica en sus memorias que el proyecto no se emplaza en un parque industrial próximo a ninguna vivienda ni espacio natural protegido. Además, «se proyecta una nave cerrada para minimizar en lo posible la generación de emisiones».

La empresa indica en su memoria que la nueva planta, además de mejorar la competitividad de la compañía con un nuevo centro, «aumentará la capacidad de trabajo y la incorporación de nuevos servicios, contribuyendo a la sociedad con una mayor actividad económica que repercutirá en el entorno».

