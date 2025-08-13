Vecinos del barrio de Posse, en Sada, reclaman mejoras en el servicio de limpieza

Un grupo de vecinos del barrio de Posse, en el municipio de Sada, expresó esta semana su malestar por lo que consideran un «deterioro de los servicios de limpieza. «Las barredoras hacen ya meses que no pasan por aquí», critica un residente, que denuncia además deficiencias en el servicio de recogida de basuras, dependiente del Consorcio As Mariñas.

Contenedores en mal o que «apestan» y derrames en el camión de basura «que no se limpian» son otras deficiencias que denuncian los residentes. Las quejas por el mal estado de los contenedores o la falta de limpieza de los mismos se repiten en otros puntos del municipio. El Concello explicó recientemente que traslada todas las quejas al Consorcio.