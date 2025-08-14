Abierto el plazo para los puestos en el Festival Folk de Sisalde

Desde este jueves, y hasta el día 25 de este mes, permanecerá abierto el plazo de inscripción a todos aquellos artesanos que quieran participar ofreciendo sus productos en la séptima edición Festival Folk de Silsalde, en Arteixo. Los asistentes interesados en reservar mesas y sillas para comer durante el transcurso del festival también podrán hacer la reserva de este mobiliario hasta el 1 de septiembre. Las inscripciones se pueden hacer en la página web festivalfolksisalde.gal.