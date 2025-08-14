Avanzan las negociaciones entre los concellos y Emalcsa para mejorar la red tras la alerta por posible desabastecimiento
Oleiros, Cambre, Sada y Bergondo disponen de un borrador del convenio, pendiente de cerrar vías de financiación | Inés Rey: «Nunca se habían producido unos consumos tan elevados» | El depósito registra una leve mejoría pero se mantienen las recomendaciones de reducir el consumo
La alerta por el riesgo de desabastecimiento en Oleiros, Cambre, Sada y Bergondo ha dejado en evidencia la necesidad de mejorar la red general de agua en la comarca coruñesa. La Empresa Municipal de Aguas de A Coruña, Emalcsa, y los concellos de Oleiros, Cambre, Sada y Bergondo negocian un acuerdo que permita reforzar la red y construir un nuevo depósito.
Los cuatro ayuntamientos, que demandan desde hace años las obras, disponen ya del borrador de un convenio, aunque están pendientes de recibir la propuesta definitiva, con los precios actualizados y detalles sobre las vías de financiación. El presupuesto todavía no ha trascendido, pero podría rondar los diez millones de euros.
Las vías de financiación están en el aire y dependen en buena medida de la posibilidad de obtener fondos europeos. Sobre la mesa está también una posible subida del precio del agua que pagan los concellos, aunque los términos finales del acuerdo penden de varios factores aún por definir, como la participación de la Xunta o los años de amortización.
Los concellos y Emalcsa evitan dar detalles hasta disponer de una propuesta definitiva, que deberá ser refrendada por los plenos. Las negociaciones prosiguen y la situación del abastecimiento registra una leve mejoría, aunque se mantiene la alerta y las recomendaciones de reducir el consumo por la precaria situación del depósito de Espíritu Santo.
«Nunca se habían producido estos datos tan elevados», afirmó este miércoles la presidenta de Emalcsa y alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que trasladó la disposición del Ayuntamiento a «echar una mano e intentar colaborar con los concellos». La empresa pública sospecha que estos consumos tan elevados, especialmente en Cambre, pueden deberse a una fuga, aunque todavía no se ha detectado ninguna con la entidad suficiente para provocar esta situación.
Los ayuntamientos mantienen las recomendaciones de un uso racional del agua y Cambre ya ha decretado restricciones.
Curtis pide restringir el consumo por el «bajo caudal de los acuíferos»
Los pequeños municipios del rural de la comarca betanceira miran con preocupación el estado de sus manantiales. El «bajo caudal de los acuíferos» en Curtis ha llevado al Ayuntamiento a pedir a los vecinos que limiten en la medida de lo posible el consumo del agua.
En un comunicado difundido en redes sociales, el Concello de Curtis pide a la ciudadanía «un uso responsable del agua» y que eviten su uso en riegos, baldeos o llenado de piscinas.
