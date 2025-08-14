Del Globo a la Panorama: Betanzos y Sada ya están listos para las fiestas

Las localidades de Betanzos y Sada ultiman los detalles para sus celebraciones patronales, que este año volverán a reunir a decenas de vecinos y visitantes en torno a la música, el deporte y la tradición.

En Betanzos, las fiestas de San Roque arrancarán este jueves, 14 de agosto, a las 16.00 horas con una jornada de puertas abiertas de piragüismo para niños y niñas de 7 a 14 años (indispensable saber nadar). A las 20.30 tendrá lugar el nombramiento del representante de las fiestas de este año, Hugo Suárez Blanco, seguido del pregón a cargo del entrenador de fútbol Óscar Gilsanz González. La música pondrá el broche final de la jornada de este jueves con la actuación del grupo América SL a las 23.00 horas en la Praza dos Irmáns García Naveira.

El viernes 15, a las 18.45 horas, se nombrará a la representante infantil Inés Seoane García, y el joven betanceiro que forma parte de la Banda Municipal de Música Mario Silva Pérez pronunciará el pregón. Media hora más tarde, el Estadio García Irmáns acogerá una nueva edición del Trofeo San Roque de fútbol entre el Betanzos CF y el Silva S.D. La esperada actuación de la orquesta Panorama llegará a las 23.00 horas.

El sábado 16 comenzará con la función del voto en la iglesia de San Domingos (19.30 horas), seguida a las 22.30 horas del concierto del Grupo Ritmo. La tradicional salida del Globo de San Roque, uno de los momentos más emotivos de los festejos, se realizará a las 23.30 desde el cine Alfonsetti.

El domingo 17 se disputará el quinto Abierto de Billarda de San Roque (11.00 horas, estadio de Carregal) y, a las 21.30, la Praza dos Irmáns García Naveira acogerá el espectáculo musical La Banda Sonora Disney Tribute.

Sada por su parte vivirá sus fiestas patronales en honor a Santa María, San Roque y San Mamede con una amplia programación de actividades. El jueves 14 se celebrará el Bágoa Fest desde las 19.00 horas en los Jardines del Paseo Marítimo, mientras que a las 20.00 horas se inaugurará la exposición As xentes de Sada na mirada de Isaac Díaz Pardo.

El viernes 15 habrá alboradas, misa cantada y doble cita deportiva: el Torneo de Verán Cidade de Sada de fútbol y la final de la Copa Deputación de vóley playa. El pregón, a las 20.15, dará paso al concierto de Amizades y, a las 22.30, a la orquesta París de Noia.

El sábado 16 habrá misa y procesión, y por la noche concierto de Los Platinos y la Gran Gala de Zarzuela, antes de la verbena con Los Satélites.

El domingo 17 estará dedicado a los más pequeños con fiesta infantil y de la espuma, y terminará con la orquesta Miramar. Finalmente, el lunes 18 se celebrará la tradicional sardiñada y los fuegos artificiales de medianoche pondrán fin a las fiestas.