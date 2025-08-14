Hallan carabelas portuguesas en varias playas de Bergondo y Veigue

Tras ondear el pasado viernes y el sábado la bandera de las medusas en A Coruña, este jueves fue el Concello de Bergondo el que alertó de que el servicio de socorrismo detectó algunos ejemplares de carabelas portuguesas en varias playas del municipio, siendo la de Gandarío la más afectada.

En Sada se ha izado también la bandera amarilla en las playas de Cirro y San Pedro, en Veigue, tras el avistamiento de estas medudas. El Concello de Sada recomienda mantener las precauciones en todas las playas y calas del entorno, evitando cualquier contacto con el agua en las zonas donde se detecten ejemplares.

El miércoles también aparecieron varias en las playas de Riazor, Orzán y Matadero. El baño está permitido igualmente, pero extremando las precauciones para evitar el contacto con las medusas. Sin embargo, varios bañistas ya sufrieron picaduras.

En Arteixo, los equipos recogieron unos 40 ejemplares en la playa de Sabón. También hubo actuaciones en los arenales de Barrañán y Combouzas, aunque su presencia fue mucho menor.

Los Concellos afectados ruegan mantener la precaución, evitar el contacto con ellas y seguir siempre las instrucciones del personal de salvamento. Fuentes municipales advierten que si se registrase una llegada masiva de estos animales, se pasaría a poner la bandera roja que prohibe el baño.