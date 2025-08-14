Homenaje a los piragüistas galardonados de Betanzos
El Concello de Betanzos homenajeó a Antón Lagares Montes y a Javier Cid Castro, del Club Ría de Betanzos – Piragüismo, por sus brillantes resultados internacionales. Antón Lagares logró el bronce mundial en Montemor o Velho (Portugal) y el subcampeonato europeo en Pitești (Rumanía), ambas en la categoría C2-500. Javier Cid alcanzó el 4º puesto mundial júnior en C4-500 y el 5º europeo en C2-1000.
