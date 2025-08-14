A Laracha se prepara para Rueiros na Vila

Caión se vestirá de fiesta del 21 a 24 de agosto con la quinta edición de Rueiros da Vila. Entre las citas más esperadas destacan Tálesien y Zavala & Atalayas de Caión. El cartel se completa con bandas como Terror Erótico, Breo, Error + SkaiS, Luama Son Sistema, True Mountains, Incurable y Baliza.

