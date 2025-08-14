Óscar Gilsanz: «La Praza dos Irmáns García Naveira fue el mejor estadio de fútbol»

El hijo de Maribel y Mariano, «o do Gilsanz», no pudo evitar emocionarse este jueves al subirse al balcón del Concello de Betanzos para hacer realidad un sueño tan anhelado como el mayor éxito deportivo: leer el pregón de las fiestas de San Roque. Y sí, Óscar Gilsanz dejó claro su amor incondicional por los colores de Betanzos.

El niño «inquieto» de O Norte, el «capitán orgulloso» del Betanzos CF, el entrenador del Dépor, simplemente Óscar para los betanceiros, abrió las fiestas de su ciudad con un sentido pregón en el que desveló cuál es su campo favorito. O Campo por antonomasia. «La Praza dos Irmáns García Naveira fue el mejor estadio de fútbol», presumió ante una plaza abarrotada. A este betanceiro por los cuatro costados le costó contener la emoción al hablar del Globo, que «es puro sentimiento», y al animar a vecinos y visitantes a disfrutar de la «fusión de la noche y el río» al regreso de la romería de Os Caneiros.

Acto de nombramiento del representante de las fiestas, Hugo Suárez, que estuvo arropado por su comitiva. / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA

Su pregón marca el inicio de los festejos de Betanzos, que como es tradición arrancaron con el nombramiento del representante de las fiestas, la figura que sustituye a la reina de las fiestas. El elegido este año fue Hugo Suárez Blanco. Las celebraciones continuarán mañana con uno de los platos fuertes, la verbena de la orquesta Panorama. Y, el sábado se elevará de nuevo el Globo de San Roque, que cumple 150 años.

El BNG pide explicaciones

El BNG expresó ayer su «pesar» por la falta de atracciones y exigió al Ejecutivo municipal «información y transparencia»: «Carecemos de información clara sobre los motivos que llevan a esta situación», critica la nacionalista Amelia Sánchez, que insta al Gobierno local a programar nuevas actividades para la juventud.

Polémica por la falta de atracciones en O Carregal

Las fiestas de Betanzos arrancan con controversia por la ausencia de las tradicionales atracciones. El Concello de Betanzos emitió un comunicado en el que explica su ausencia por el incumplimiento de los requisitos técnicos. «Hay varias solicitudes presentadas, pero ninguna de ellas aportó, por ahora, toda la documentación requerida por los técnicos municipales. Es una pena y lo lamentamos, pero para el Gobierno municipal y para el equipo técnico la prioridad debe ser siempre la seguridad y el bienestar de la ciudadanía», explican desde el Ejecutivo local.

El Ayuntamiento defiende que es su responsabilidad «actuar con rigor, transparencia y el estricto cumplimiento de la normativa» y garantizar «que cada instalación cumpla con los requisitos de seguridad, accesibilidad y legalidad antes de su puesta en marcha».

El Concello defiende el traslado de estas atracciones a O Carregal que decretó ya el pasado año para «mejorar la convivencia y el descanso vecinal» y «garantizar la seguridad de todos»: «Este año algunos pasos parecen darse con más obstáculos de los necesarios y no siempre por razones técnicas. Nosotros, como gobierno, vamos a seguir trabajando con serenidad, en coordinación con servicios técnicos, sin entrar en juegos de intereses ajenos», apuntan.

El BNG pide explicaciones

El BNG expresó ayer su «pesar» por la falta de atracciones y exigió al Ejecutivo municipal «información y transparencia»: «Carecemos de información clara sobre los motivos que llevan a esta situación», critica la nacionalista Amelia Sánchez, que insta al Gobierno local a programar nuevas actividades para la juventud.