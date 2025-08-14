La plataforma de núcleos costeros de Arteixo pide «consenso»

La plataforma en defensa de los núcleos costeros de Arteixo, fundada a principios de año, pide «consenso» para que los los proyectos que se plantean en el puerto exterior, como el plan para generar hidrógeno y amoníaco verde, cuenten con «los vecinos que vivimos al lado y tengan en cuenta la incidencia medioambiental que supondrían», indica el portavoz de la asociación, Carlos Zapata. En este sentido, el colectivo pide reunirse con la Autoridad Portuaria para poder estudiar alternativas que «tengan en cuenta a los vecinos» desde el punto de vista medioambiental.