El polígono de Bergondo tendrá un bosque atlántico con mirador sobre la ría

El Concello de Bergondo saca a concurso el acondicionamiento de estas ocho hectáreas de monte | El proyecto incluye la plantación de árboles, la eliminación de las especies exóticas,, hoteles para insectos y un «módulo lúdico» inspirado en el parque Rosalía Mera

Monte ubicado en el polígono de Bergondo.

Antares Pérez

Bergondo

Nuevo pulmón verde en la comarca. El Concello de Bergondo acaba de sacar a contratación por 65.800 euros la creación de un gran pulmón verde en el polígono. Se trata de un área de casi 8 hectáreas que ya se utiliza en la actualidad como zona de esparcimiento y que será acondicionada ahora como un bosque atlántico mediante la plantación de arbolado autóctono y la eliminación de especies exóticas invasoras.

El proyecto, enmarcado dentro de la estrategia de compensación de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, incluye también el acondicionamiento de itinerarios interpretativos, la creación de observatorios y un mirador natural sobre la ría y la instalación de un «módulo lúdico» inspirado en el parque Rosalía Mera de Oleiros.

El Concello bergondés proyecta también instalar hoteles para insectos y cajas nido y crear charcas naturales que actuarán como hábitats para anfibios. El proyecto incluye además la instalación de rollizos de madera para prevenir la erosión de las zonas de pendiente y la construcción de plataformas de madera a modo de áreas de descanso y de observación del paisaje.

La actuación permitirá además rehabilitar y promocionar un bien patrimonial enclavado en este parque empresarial y afamado en el pasado por sus «poderes curativos»: la Fonte das Virtudes, lo que «reforzará el atractivo del espacio y favorecerá su uso público tanto por parte de la población local como de los trabajadores del polígono».

Fonte das Virtudes, en el polígono de Bergondo.

El Concello bergondés sostiene que la ejecución de este proyecto contribuirá a la renaturalización del parque empresarial y reducirá su impacto paisajístico. «Esta actuación permitirá transformar este espacio en un referente de infraestructura verde urbana, mejorando la conectividad natural entre el polígono industrial y los ecosistemas periurbanos de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo», recoge la memoria del proyecto publicada en la plataforma de construcción.

