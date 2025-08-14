El polígono de Bergondo tendrá un bosque atlántico con mirador sobre la ría

Nuevo pulmón verde en la comarca. El Concello de Bergondo acaba de sacar a contratación por 65.800 euros la creación de un gran pulmón verde en el polígono. Se trata de un área de casi 8 hectáreas que ya se utiliza en la actualidad como zona de esparcimiento y que será acondicionada ahora como un bosque atlántico mediante la plantación de arbolado autóctono y la eliminación de especies exóticas invasoras.

El proyecto, enmarcado dentro de la estrategia de compensación de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, incluye también el acondicionamiento de itinerarios interpretativos, la creación de observatorios y un mirador natural sobre la ría y la instalación de un «módulo lúdico» inspirado en el parque Rosalía Mera de Oleiros.

El Concello bergondés proyecta también instalar hoteles para insectos y cajas nido y crear charcas naturales que actuarán como hábitats para anfibios. El proyecto incluye además la instalación de rollizos de madera para prevenir la erosión de las zonas de pendiente y la construcción de plataformas de madera a modo de áreas de descanso y de observación del paisaje.

La actuación permitirá además rehabilitar y promocionar un bien patrimonial enclavado en este parque empresarial y afamado en el pasado por sus «poderes curativos»: la Fonte das Virtudes, lo que «reforzará el atractivo del espacio y favorecerá su uso público tanto por parte de la población local como de los trabajadores del polígono».

Fonte das Virtudes, en el polígono de Bergondo. / LOC

El Concello bergondés sostiene que la ejecución de este proyecto contribuirá a la renaturalización del parque empresarial y reducirá su impacto paisajístico. «Esta actuación permitirá transformar este espacio en un referente de infraestructura verde urbana, mejorando la conectividad natural entre el polígono industrial y los ecosistemas periurbanos de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo», recoge la memoria del proyecto publicada en la plataforma de construcción.