La Reserva impulsa un ‘stand’ personalizado para eventos
Abegondo
La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas impulsa una nueva acción para modernizar la imagen del territorio en las ferias y eventos de referencia. Se trata de la producción de un stand que dará visibilidad tanto a los 17 municipios que forman parte de la entidad como a los productores y empresas turísticas locales.
El stand fue diseñado por Luis Galán. En él destacan cinco elementos elegidos para reinterpretar el valor etnográfico de Mariñas Coruñesas, característicos del área como el hórreo mariñán, las bodegas de vino, la artesa de pan, el banco tradicional y la casa marinera. La licitación para la producción del stand está abierta hasta el próximo 19 de agosto y cuenta con un presupuesto de 40.278 euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Más de una década haciendo helado con leche «de casa» desde Bergondo
- Sada concede licencia para rehabilitar la antigua Confitería Mora como hotel
- Tyson Pérez: «Sada me acogió y me hizo crecer a nivel deportivo y personal»
- Concellos intensifican los controles ante el riesgo de cortes de agua en la comarca de A Coruña
- Sanidade emitió alertas por vertidos puntuales en cuatro playas del área
- Seoane, sobre Noelia Martínez: «Solo abría la boca para cobrar»
- Noelia Martínez deja Alternativa dos Veciños y se hace concejala no adscrita en Arteixo
- Arteixo invertirá un millón de euros en mejorar el suministro de agua