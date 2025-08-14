La Reserva impulsa un ‘stand’ personalizado para eventos

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas impulsa una nueva acción para modernizar la imagen del territorio en las ferias y eventos de referencia. Se trata de la producción de un stand que dará visibilidad tanto a los 17 municipios que forman parte de la entidad como a los productores y empresas turísticas locales.

El stand fue diseñado por Luis Galán. En él destacan cinco elementos elegidos para reinterpretar el valor etnográfico de Mariñas Coruñesas, característicos del área como el hórreo mariñán, las bodegas de vino, la artesa de pan, el banco tradicional y la casa marinera. La licitación para la producción del stand está abierta hasta el próximo 19 de agosto y cuenta con un presupuesto de 40.278 euros.