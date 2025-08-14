La rotura de una tubería deja horas sin suministro varios puntos de Betanzos

Una avería en la red de abastecimiento provocó este miércoles cortes en el suministro en varias zonas de Betazos. La rotura se produjo a primera hora de la mañana y afectó, en concreto, al cruce de Rúa das Mariñas con Camiño da Estación, según detalló el Concello brigantino en redes sociales. Las calles afectadas fueron Camiño Real de Infesta, Rúa das Mariñas y parte de Camiño da Estación.

Operarios de la empresa concesionaria, Viaqua, se desplazaron hasta el punto y repusieron el tramo de red afectado. El servicio quedó restablecido alrededor de las 14.00 horas. El Concello pidió ayer disculpas por las molestias ocasionadas.

El corte en el suministro provocó este miércoles quejas de residentes en las zonas afectadas, que atribuyen la situación al mal estado de la red. El grupo municipal del BNG preguntará por las causas en el próximo pleno. La formación, que ha exigido en numerosas ocasiones la renovación de la red de fibrocemento, recuerda que en las últimas semanas se han registrado varias averías y que en algunos tramos hubo que intervenir en más de una ocasión.