A subasta doce parcelas en Oza-Cesuras y una en Betanzos
La puja se realizará el 22 de octubre de este año a las 10.00 horas
El BOP hizo pública este miércoles una subasta de pujas al alza de doce parcelas rústicas en Oza-Cesuras, que suman entre todas 6,7 hectáreas de terrenos, y una en Betanzos, con menos de una hectárea. Para los interesados en pujar, la subasta se realizarán en el Salón de Actos de esta Delegación (calle Comandante Fontanes, nº 10 - planta 3ª, A Coruña), a las diez horas del día 22 de octubre de 2025.
Los lotes que resultasen desiertos en dicha convocatoria podrán ofertarse sucesivamente en una segunda, tercera y cuarta subastas, que se celebrarán en el mismo local a las diez horas de los siguientes días. La segunda sería el 19 de noviembre, la tercera el 17 de diciembre y la cuarta el 11 de febrero de 2026.
La Presidencia de la mesa de licitación podrá acordar una rebaja del tipo de licitación de hasta un 15% en cada una de ellas. En todas las convocatorias se podrán presentar ofertas en sobre cerrado, hasta las 14.00 horas, de cada una de las fechas de la subasta.
