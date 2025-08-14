A subasta doce parcelas en Oza-Cesuras y una en Betanzos

La puja se realizará el 22 de octubre de este año a las 10.00 horas

El BOP hizo pública este miércoles una subasta de pujas al alza de doce parcelas rústicas en Oza-Cesuras, que suman entre todas 6,7 hectáreas de terrenos, y una en Betanzos, con menos de una hectárea. Para los interesados en pujar, la subasta se realizarán en el Salón de Actos de esta Delegación (calle Comandante Fontanes, nº 10 - planta 3ª, A Coruña), a las diez horas del día 22 de octubre de 2025.

Los lotes que resultasen desiertos en dicha convocatoria podrán ofertarse sucesivamente en una segunda, tercera y cuarta subastas, que se celebrarán en el mismo local a las diez horas de los siguientes días. La segunda sería el 19 de noviembre, la tercera el 17 de diciembre y la cuarta el 11 de febrero de 2026.

La Presidencia de la mesa de licitación podrá acordar una rebaja del tipo de licitación de hasta un 15% en cada una de ellas. En todas las convocatorias se podrán presentar ofertas en sobre cerrado, hasta las 14.00 horas, de cada una de las fechas de la subasta.

