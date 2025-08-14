Teixeiro celebra este domingo la Feira dos Oficios de Montaña

Teixeiro celebrará la Feira dos Oficios de Montaña este domingo. La jornada dará comienzo a las 10.00 con los Acordeonistas de Teixeiro a las 13.00 y cantos de Taberna con Xermolos a las 13.30. Después habrá comida en la plaza . A las 16.30 habrá concierto de Punk Infantil y Festa da Malla a las 18.00. Seguidamente actuará Faragullas y Os Sobraos de Bergondo. A las 20.00 hora será el turno de Leti da Taberna.