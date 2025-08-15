Abegondo alega contra la subestación por su «impacto»: «Es una aberración»

El Concello de Abegondo y la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo han presentado alegaciones contra la subestación que Red Eléctrica Española proyecta en Folgoso. El alcalde abegondés y presidente de la entidad supramuicipal, José Antonio Santiso Miramontes, insta al Gobierno central a informar desfavorablemente el plan de ampliación y denegar a la empresa eléctrica la autorización administrativa previa y la licencia de construcción y extender esta negativa al proyecto completo, contra el que ya alegaron en 2023.

«Esta subestación supone un impacto desmedido y la localización elegida es una aberración sin justificación alguna», afirma el regidor, que reitera que utilizarán «absolutamente todas las vías y medios posibles para tratar de impedir que se construya esta infraestructura».

El Concello y la Reserva basan sus alegaciones en las conclusiones del ingeniero agrónomo y la técnico de medio ambiente de Abegondo. En su escrito, Abegondo y Reserva alegan que la ubicación escogida no es compatible con el planeamiento urbanístico y incumple el PXOM y la Lei do Solo dado que alguna de las parcelas sobre las que se prevé su implantación en fincas que, en algunos casos, no alcanzan los 2.000 metros cuadrados. Afirman además que la construcción de la subestación en este emplazamiento provocará un «daño ambiental irreparable» con efectos sobre el paisaje y el desarrollo rural sostenible.

El Ayuntamiento abegondés y la Reserva apuntan además al impacto que puede tener esta infraestructura sobre los manantiales y acuíferos y reclaman un inventario de los humedales y traídas vecinales que pueden verse afectados. Demandan además un estudio de la flora y fauna, un informe geotécnico, un análisis hidrológico y un programa de vigilancia ambiental.

La entidad supramunicipal y el Concello abegondés instan además a justificar los motivos por los que deben asumir esta actividad «en pro de un beneficio empresarial para una localización tan alejada como As Pontes». Piden también una planificación temporal de los parques eólicos y una evaluación conjunta de todos los que pretenden verter al punto de conexión de esta subestación».

«Los vecinos y la Corporación lucharemos ante una pretensión arbitraria, injusta y muy nociva para la Reserva», advierte Santiso.