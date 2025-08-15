Alerta por carabelas portuguesas en Bergondo
El Concello pide precaución en los baños y aviso inmediato si se avista algún ejemplar
El Ayuntamiento de Bergondo ha alertado de la presencia de varios ejemplares de carabela portuguesa en sus playas. Las autoridades municipales recomiendan extremar la precaución durante el baño y, en caso de avistar alguno de estos organismos marinos, que estos días se han hecho habituales en varias playas del norte de Galicia, informar de inmediato al personal de socorrismo que vela por la seguridad en los arenales. La picadura de la carabela portuguesa puede resultar peligrosa, por lo que se aconseja evitar el contacto directo, incluso con ejemplares varados en la arena, ya que sus tentáculos pueden mantener la capacidad de picar aunque el animal esté muerto. Este organismo, que a menudo se confunde con una medusa, posee tentáculos con potentes toxinas capaces de provocar dolor intenso, irritaciones cutáneas e incluso reacciones graves en personas sensibles.
