La comarca, en vilo por el agua: el depósito de Espíritu Santo sigue en mínimos pese a reducirse el consumo

Los concellos de Oleiros, Cambre, Sada y Bergondo, que suman cerca de 90.000 habitantes, siguen en vilo por la situación límite del depósito de Espíritu Santo, del que depende en buena medida su abastecimiento. La situación de esta infraestructura sigue siendo precaria a pesar de la reducción del consumo en los últimos días tras la alerta decretada por la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña, que advirtió el pasado viernes de que podrían agotarse las reservas en 48 horas.

La empresa pública llegó a amagar con posibles cortes a partir de hoy, viernes, pero según ha podido saber este diario, estas interrupciones en el suministro no están todavía sobre la mesa. Los alcaldes de los municipios afectados han hecho un llamamiento conjunto a la ciudadanía para que limite en la medida de lo posible el consumo y en Sada y Cambre se han recortado riegos y baldeos para intentar restablecer la situación.

Las medidas más duras se han decretado desde Cambre, que ayer criticaba la demora en acometer las obras de mejora de la red, que se ha quedado obsoleta. El Concello cambrés afea a Emalcsa el retraso en presentar una propuesta de convenio definitiva, dado que el borrador del que disponen es de 2021, apuntan. Con mayor o menor vehemencia, los cuatro concellos han exigido estos trabajos, que consideran esenciales para redimensionar la red a la demanda actual.

Emalcsa evitar plazos y se limita a decir que ya dispone de una propuesta de convenio, sin aportar más detalles. La empresa pública sospecha que el elevado consumo detectado, especialmente llamativo en el municipio de Cambre, puede deberse a una fuga o una industria que haya incrementado de forma notoria su demanda de agua. La empresa concesionaria del abastecimiento en Cambre no ha detectado de momento ninguna fuga y, ante la falta de avances, el Gobierno local ha solicitado un informe detallado.

En Sada, que celebra este fin de semana sus fiestas patronales, también reina la incertidumbre. El Concello sigue con preocupación los datos de ocupación del depósito y ha reforzado las labores de inspección para localizar posibles fugas. El municipio vecino, Bergondo, mantiene las recomendaciones de reducir los consumos y se plantea tomar otro tipo de medidas, como cortar el agua en las duchas de las playas en caso de que empeore la situación

Oleiros se muestra reacio a decretar restricciones y conmina a Emalcsa a tomar medidas para mejorar la red dado que, subraya, no se trata de un problema de sequía.