El Concello pide eliminar pintadas en el faro de Mera

El Concello de Oleiros, a petición de las entidades vecinales, ha pedido a la Autoridad Portuaria que elimine las pintadas de las bases en los faros de Mera. Según avanza el Concello, varias entidades vecinales del municipio demandaron que se borren estos dibujos al considerar que «no se ajustan a criterios de sostenibilidad ambiental ni de conservación del patrimonio». El Ayuntamiento manifiesta su total acuerdo con la demanda y pide por escrito al Puerto que restaure las bases de los faros tras los «actos vandálicos» registrados en abril.