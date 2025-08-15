Continúan las fiestas de San Roque de Cambre con música y gastronomía
Las fiestas en honor a Nuestra Señora y San Roque, que arrancaron el día 9 en Cambre, continúan este fin de semana con una variada programación para todos los públicos, que arrancó ayer con una degustación de gambones y zamburiñas y verbena. Este viernes, tras la misa y la procesión, habrá una sesión vermú amenizada por el grupo Tania Veiras y Los Cumbiapop, que también se encargarán de la verbena nocturna a partir de las 22.30 horas. El sábado, la sesión vermú correrá a cargo del dúo D’Vicio, y, por la tarde, los más pequeños podrán disfrutar de actividades y juegos infantiles. Sobre las 20.00 horas, tendrá lugar una gran churrascada popular, seguida de verbena con D’Vicio y Marbella. Finalmente, el domingo, a partir de las 13.30 horas, se podrá degustar una paella de marisco. A partir de las 14.30 horas, la sesión vermú infinita correrá a cargo de Aixa Romay.
