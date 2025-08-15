La Diputación refuerza sus inversiones en Sabón

La Diputación y el Concello de Arteixo firmaron una adenda al convenio de colaboración de para obras del polígono de Sabón con nuevas actuaciones. La adenda redistribuye fondos y garantiza una financiación provincial de más de 3,5 millones; y recoge que ya están finalizadas las mejoras de la Estación de Tratamiento de Agua Potable, con una inversión de 1.810.914,50 euros, y la construcción de un nuevo depósito (495.230,26 euros). Arteixo renuncia a la ejecución de la senda de la avenida da Ponte, que suponía una inversión de 250.719 euros, debido a la incompatibilidad con las obras ya realizadas.