Todo listo para el lanzamiento este sábado del Globo de Betanzos

Betanzos vivirá este sábado el día grande de sus fiestas con el lanzamiento del Globo de San Roque. El Concello ha diseñado un dispositivo especial para garantizar la seguridad durante el festejo, que congregará a unas 50.000 personas, según las estimaciones municipales.

El dispositivo estará formado por medio centenar de personas, entre voluntarios, Protección Civil y Policía Local. Los preparativos para el lanzamiento del aeorostato, que cumple 150 años, comenzarán a las 23.30 horas.

El Concello ha diseñado un dispositivo especial de tráfico. La circulación en el centro de la ciudad permanecerá cortada durante todo el día y se habilitarán distintas zonas de aparcamiento, especialmente en O Carregal y Bellavista.

El Ayuntamiento y Cruz Roja pondrán además en marcha un servicio de localización de niños perdidos entre las 19.00 y las 01.00 horas en la Praza Irmáns García Naveira. Los asistentes tendrán también a su disposición un punto violeta, espacio de información, sensibilización y prevención de agresiones sexistas.