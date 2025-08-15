O Temple suma un nuevo local de hamburguesas con nombres de meigas

Una lurpia, una aureana o una toleirona. Estas tres son solo algunas de las meigas que dan nombre a los platos de la carta de O Noso Lar, la nueva hamburguesería de O Temple, en Cambre, que es «Galicia en estado puro». Así lo define el creador de este innovador local, Leo Rodríguez, que junto a su socio, Javi Darriba, decidieron fusionar sus conocimientos en hostelería y gastronomía y crear un espacio con «mucho encanto», repleto de meigas de diferentes partes de la geografía gallega.

Y, por supuesto, con un sabor «100% autóctono». Rodríguez señala que todos los ingredientes de sus hamburguesas, exceptuando el queso cheddar, son de productores locales. «Patatas de Coristanco, queso de Arzúa, Ternera Gallega Suprema... creamos nuestras propias smash burguers con productos de proximidad y de gran calidad», afirma el coruñés.

Nada más entrar por la puerta del local, los clientes se encontrarán con dos meigas que dan la bienvenida a lo que ellos consideran «un bosque mágico», teñido de verde y que alberga en su interior decenas de piezas gallegas tradicionales, entre ellas unas zocas hechas a mano. Todo un museo que, en palabras de Leo Rodríguez, «cuenta una historia en sí mismo». Concretamente la de «nuestros antepasados, a la vez que ponemos en valor el producto local y fresco».

La carta

Ahora mismo cuentan con seis hamburguesas en la carta, pero los coruñeses aseguran que ofrecerán algunas opciones diferentes cada mes. «Ahora estamos trabajando en una especial con pimiento de padrón caramelizado», adelanta Rodríguez.

Los artífices de O Noso Lar reconocen además que aprendieron mucho durante el proceso de creación de la carta, no solo a nivel gastronómico, sino también histórico.

«No conocíamos la historia de muchas de las meigas que forman parte de lo que somos hoy en día», sostiene Leo Rodríguez, que llevaba 20 años sin trabajar en hostelería hasta que, un día, charlando con su socio, con más de una década de experiencia en el ámbito de la gastronomía, le comentó que O Temple no contaba con ningún local especializado, y que «era hora de atrevernos y hacer algo por nuestra cuenta».

«Vimos que era el lugar y el momento adecuado para abrir una hamburguesería, porque hay muchos vecinos del barrio con ganas de hacer vida por la zona», indica el hostelero coruñés, que dice que la gente que los visita por primera vez «alucina con el concepto». Ahora esperan que O Noso Lar se convierta en un «mítico» de O Temple.