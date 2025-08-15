Oleiros denuncia irregularidades en la recogida de basuras

El Concello de Oleiros denuncia «graves irregularidades» en el servicio de recogida de basura, y acusa al presidente del Consorcio das Mariñas, José Antonio Santiso, de «tolerar la vulneración sistemática de los deberes contractuales» de la empresa de recogida de basura. Oleiros denuncia, entre otras coyunturas, incumplimiento de las frecuencias de recogida, la no limpieza del entorno de los contenedores, el uso de camiones averiados y contenedores rotos que no se reponen, además de «graves deficiencias» en el punto limpio de Iñás, que, según el Concello, lleva días lleno, y avanza que, de no subsanarse la situación, estudiará medidas ante unos hechos que considera «constitutivos de varios presuntos delitos».

El Consorcio defiende que las medidas y actuaciones corresponden «no solo al presidente, sino a todos los miembros de la entidad», y recuerda que se acaba de imponer una sanción a la concesionaria por este motivo. El presidente muestra su «total disposición» a seguir considerando «cualquier acción para lograr un servicio eficaz», si bien afirman que el Consorcio «no va a entrar en ningún juego político» con el alcalde de Oleiros, quien, recuerdan, «era el único de los actuales» que formaba parte del ente en la adjudicación en su día de este contrato de recogida. La contratación del nuevo se tramitará en septiembre.