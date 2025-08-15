Sada celebra la observación de las Perseidas con un emotivo homenaje personal

Cada verano, los vecinos de Sada se reúnen para disfrutar de la magia cósmica de las Perseidas. Desde hace más de una década, el astrónomo Borja Tosar es el encargado de realizar esta actividad, que para él tiene un significado todavía más especial: el recuerdo y homenaje a su amigo y compañero Juan Carlos Medal, conocido como Jaítos, miembro fundador de la Casa de las Ciencias e impulsor de esta actividad.

«Él organizaba en Sada una observación de las Perseidas. Me invitaba a ir, y me decía que teníamos que enseñarle a los vecinos las estrellas e invitarlos a un chocolate con churros», recuerda. La tradición comenzó a principios de los años 2000, como una forma de reunir a vecinos, amigos y curiosos para mirar la belleza del cielo.

La última vez que hablaron, Borja y Jaítos estaban preparando la nueva edición del encuentro. El astrónomo estaba ya en el hospital y poco después fallecería: «Decidí hacerlo igualmente, tal y como él lo tenía pensado, y desde entonces lo repito cada año», explica Tosar.

Este verano, la cita reunió a un gran número de personas en el campo de fútbol de Sada, cedido por el Concello, algo que agradece el astrónomo, enfatizando en la figura del concejal de Cultura, Marcos Villar. «Es un lugar perfecto para que la gente pueda tumbarse cómodamente en el césped y dejarse maravillar por el cielo». Para Borja, nadie permanece indiferente ante el cielo plagado de estrellas, igual que nadie se cansa de ver el mar o la montaña.

Esta actividad sirve también «para recordar a la gente que el cielo está ahí», expone el astrónomo, que se lamenta de que «luego la gente tiene que volver a sus actividades cotidianas y deja de ver el cielo porque está inmersa en su día a día».

La última edición contó con la presencia de la familia de Jaítos: su esposa Chose, sus hijos Bruno y Bárbara, y su hermana Pitusa, junto con muchos amigos y colegas astrónomos. La velada mantuvo ese espíritu informal, en el que Borja aprovechó para descubrir a los asistentes algunas curiosidades sobre las estrellas. Todo ello acompañado de un reconfortante chocolate con churros.

La actividad es un recuerdo a Jaítos, pero no un memorial, «algo que él detestaría», dice Borja entre risas. La observación de las Perseidas en Sada no es más que una forma de mantener el legado vivo de un hombre que acercó la astronomía a todos y del que hoy en día, como dice Borja, «seguimos recordando todo lo que nos enseñó».