Sada vive un intenso sábado de fiestas patronales

Sada continúa este sábado con las fiestas de Santa María, San Roque y San Mamede. El Coro Galego Santa Comba de Veigue arrancará la jornada con alboradas, seguida sde misa cantada en la Igrexa Nova, con la participación del Coro Municipal Agra das Arcas y la Banda Municipal. Por la tarde, los Xardíns del Paseo Marítimo acogerán a las 18.30 horas el concierto de Los Platinos, y a las 21.00 horas la Gran Gala de Zarzuela con la Banda Municipal, coro y solistas invitados. Los Satélites cerrarán la jornada a las 22.30 horas en Irmáns Suárez Picallo.