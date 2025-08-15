El taller de empleo renueva los vestuarios del campo de fútbol

A Laracha

Los usuarios del taller de empleo A Laracha IX realizan estos días su formación práctica de la especialidad de pintura industrial en construcción en los vestuarios del Campo Municipal da Laracha. Los trabajos consisten en el pintado interior y exterior de los vestuarios para renovar su aspecto y en mejoras puntuales de espacios deteriorados.

