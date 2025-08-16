Caión, un refugio de autocaravanistas

Caión se ha convertido en los últimos años en uno de los parajes favoritos de decenas de turistas que viajan a Galicia en busca de tranquilidad, fresquito, buenas olas y gastronomía. Prueba de ello es la playa de la localidad larachesa, que cada verano suma más autocaravanas a su aparcamiento. Personas llegadas de todas partes del mundo eligen Caión para pasar una o dos noches antes de seguir su ruta por A Costa da Morte.

Belén y Eduardo, naturales de Cantabria. | Casteleiro/ Roller Agencia

«Es nuestra primera vez aquí y estamos alucinando con el entorno», asegura Julien, que lleva todo el mes viajando en autocaravana desde Lyon con su mujer, Isabelle, y su hija, Mikaela. «Pasamos por el País Vasco francés y vinimos directamente porque nos lo recomendaron unos amigos», afirma el francés, quien añade que los servicios son «más que suficientes» para pasar uno o dos días en el lugar.

Julien, Isabelle y Mikaela, de Francia. | Casteleiro/ Roller Agencia

Y es que, aunque no hay un área de autocaravanas habilitada para pernoctar, los autocaravanistas aprovechan los servicios del área de Xermaña, en Caión, y la de O Regado, en Cabovilaño, como puntos de recarga de agua y vaciado de aguas grises. «Nos hemos encontrado muchas facilidades en la zona, así que esperamos volver algún día con más tiempo», sostiene Julien, que pasará el día surfeando con su familia antes de emprender rumbo a Portugal.

Alberto y Persia, de Madrid. | Casteleiro/ Roller Agencia

Casi a pie de playa hay aseos y una zona de merenderos en la que muchos aprovechan para resguardarse a la sombra y hacer un pequeño descanso. Sin embargo, el aparcamiento no está habilitado para autocaravanas como tal, una situación que ha suscitado críticas entre algunos vecinos de la localidad, que se han encontrado con dificultades para aparcar en la playa, especialmente los fines de semana y días festivos.

«La primera vez que vinimos a Caión fue hace 20 años, y desde entonces han mejorado mucho los servicios para los autocaravanistas», afirma Belén, una de las veteranas en la playa junto a su marido, Eduardo. «Venimos todos los años a pasar las vacaciones y a surfear, que es lo nuestro», comentan los cántabros.

Ellos viajan con su perro Max, que les acompaña a todos sus destinos: desde Caión hasta Camelle o Corrubedo, sus localidades favoritas. «Desde la pandemia ha crecido mucho el turismo por aquí, pero todavía no se ha masificado como en otros puntos de Galicia», sostiene Eduardo Montero, que ya ha hecho varias rutas por A Costa da Morte en bicicleta y en piragua, y que lleva 30 años recorriendo diferentes lugares de Galicia.

Esta localidad de poco más de 500 habitantes se ha convertido en una parada obligatoria para surferos como Belén y Eduardo, que buscan destinos tranquilos en los que puedan quedarse unos días y aprovechar para probar la gastronomía típica del lugar.

«Otros lugares están a tope, aquí se respira relax»

«Cuando hacemos la ruta ya vamos a sitios fijos, a los de toda la vida, a comer lo que nos gusta», dice el vecino de Cantabria, que asegura que en Caión ya se sienten «como en casa», tanto por el trato de los vecinos como por los servicios que ofrece la zona. Luciano y Alexia, naturales de Italia, viajan con sus tres hijos —Lorenzo, Melyssa y Linda—, a quienes les encanta surfear. «Aprendieron con nosotros», dice el padre, que explica que llevan varios años viajando por España, pero esta es su primera vez en Galicia, y por ahora les está encantando. «Otros lugares están a tope, pero aquí se respira relax», asegura el italiano, que añade que se quedarán varios días porque Caión, primera parada en la comunidad, «no se parece a lo que hemos visto hasta ahora».

Alberto y Persia, residentes en Madrid, emprendieron su viaje desde Ribadeo en autocaravana con su hija, con el objetivo de visitar diferentes lugares de A Costa da Morte en los próximos días.

«Yo veraneaba en Pontedeume y desde entonces he venido siempre que he podido a Galicia», cuenta Alberto, que recuerda que en otra ocasión partieron de Fisterra, aunque esta es su primera vez en Caión. «Los servicios básicos para la caravana los hicimos en A Coruña», explica el madrileño.