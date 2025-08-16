Protección Civil de Culleredo anuncia su cese temporal por falta de seguro y el Concello lo niega

Polémica en Culleredo por la situación de Protección Civil. La agrupación de voluntarios difundió este sábado un comunicado en redes sociales para anunciar su cese temporal por falta de cobertura de un seguro de accidentes. La póliza, afirman, venció el 24 de julio, y su vehículo, a día de hoy, tampoco está asegurado.

«Esta situación nos impide dar apoyo a los servicios de emergencias o acudir a cualquier operativo por nuestra propia seguridad», explican y añaden: «Decidimos hacerlo público porque no es la primera vez que ocurre». En su comunicado, los voluntarios apuntan a otras carencias, como que su línea de teléfono móvil ha sido dada de baja.

El Concello de Culleredo niega que Protección Civil carezca de un seguro en vigor y atribuye el comunicado de este grupo de voluntarios a un «malentendido».

«Todos los seguros, tanto del vehículo como del voluntariado, están vigentes a día de hoy», desmiente. Tras la publicación del comunicado, el propio alcalde, José Ramón Rioboo, se puso en contacto con la agrupación para explicarles la situación. Sus palabras no convencen al cuerpo, que mantiene en su Facebook el comunicado, aunque con una aclaración en respuesta a los numerosos comentarios a los que dio pie su publicación. «Al fin el alcalde contactó con nosotros, pero seguimos sin disponer de más información fehaciente además de la propia. Una cosa es la vigencia hacia los beneficiarios, y otras los pagos pactados, realizados o no. Esperamos que se solucione pronto», apuntan.

A lo largo de la tarde, este diario intentó sin éxito contactar con la agrupación. Ninguno de sus dos teléfonos está operativo. El Concello evitó alimentar la polémica y se limitó a negar la falta de cobertura del seguro y a agradecer la labor de los voluntarios.