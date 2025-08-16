Sofocado un incendio en Pastoriza que quemó cerca de 3.000 metros cuadrados

Efectivos contraincendios sofocaron este sábado un incendio en Pastoriza, el segundo que se produce en la zona en menos de 24 horas. La alerta saltó pasadas las dos por la tarde y fueron movilizados hasta la zona los bomberos de Medio Rural, del parque comarcal de Arteixo y los voluntarios de Protección Civil.

El fuego se registró en el entorno de A Maceira y obligó a desalojar varias viviendas cercanas por precaución. Los efectivos contraincendios dedicaron cerca de dos horas a sofocar las llamas. De momento se desconoce el origen del fuego, que calcinó cerca de 3.000 metros cuadrados de terreno.