Betanzos pone rumbo a Os Caneiros con un llamamiento a "respetar la tradición"

Betanzos celebra hoy otro de sus días grandes de las fiestas: la primera jira a Os Caneiros. Desde las doce del mediodía comenzarán a desfilar por el Mandeo las embarcaciones hacia el campo de Os Caneiros con la animación de las charangas “NBA” y “DGT”. En el campo la animación correrá a cargo de Dj Sebas y de la Charanga NBA. Al regreso de la romería, verbena a cargo de la orquesta New York en la plaza García Irmáns.

Esta primera jira a Os Caneiros contará con un dispositivo especial de seguridad compuesto por más de un centenar de personas. Además de los puestos base de urgencias que se establecerán en el paseo de la Tolerancia y en el campo de Os Caneiros, varias zodiac de Protección Civil recorrerán el río en labores de vigilancia. Los efectivos controlarán, de forma especial, la venta de bebidas alcohólicas a menores y se prohibirá la navegación por el río de motos acuáticas, contra las que también se ejercerá un «control riguroso».

El Ayuntamiento volvió a insistir ayer en distintos mensajes «de concienciación» para conservar la tradición. La alcaldesa, María Barral, hace un llamamiento a los participantes a “tomar conciencia del carácter de esta centenaria romería”.

El globo aterriza en Cecebre

Tras un lanzamiento perfecto, el globo de Betanzos recorrió en la madrugada 12 kilómetros hasta aterrizar pasadas las 02.00 horas en las aguas del embalse de Cecebre, informó ayer el Concello.