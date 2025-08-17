Desaconsejado el baño en San Pedro, Arnela y As Delicias

La Dirección Xeral de Saúde Pública desaconseja el baño en las playas de As Delicias, San Pedro y Arnela, en Sada, por niveles de bacterias fecales superiores a los permitidos. Los muestreos realizados en 12 de agosto arrojaron un resultado anormalmente alto en las aguas de estos tres arenales, de 2005 unidades por cada 100 ml de la muestra.

Las playas de Arnela y San Pedro habían superado hasta ahora todos los muestreos, por lo que todo apunta a un vertido puntual. En el caso de As Delicias, Saúde Pública ha desaconsejado hasta en tres ocasiones el baño en este arenal urbano, que ha dado niveles de E.coli más altos que en años pasados, en los que sus aguas llegaron a lograr la calificación de «buena».

Técnicos autonómicos realizarán una nueva analítica en breve. Hasta conocer su resultado, el baño está desaconsejado.