Intercambio de libros por alimentos

Las fiestas de Pastoriza acogieron ayer una nueva edición de Libros Solidarios, la iniciativa que intercambia productos no perecederos para el Banco de Alimentos por libros. La fiesta prosiguió con el II Pasto Rock. Hoy se celebrará el divertido torneo de lanzamiento de boina.

