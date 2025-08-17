Intercambio de libros por alimentos
Las fiestas de Pastoriza acogieron ayer una nueva edición de Libros Solidarios, la iniciativa que intercambia productos no perecederos para el Banco de Alimentos por libros. La fiesta prosiguió con el II Pasto Rock. Hoy se celebrará el divertido torneo de lanzamiento de boina.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Del Globo a la Panorama: Betanzos y Sada ya están listos para las fiestas
- Hallan carabelas portuguesas en varias playas de Bergondo y Veigue
- Tyson Pérez: «Sada me acogió y me hizo crecer a nivel deportivo y personal»
- Los municipios de la comarca de A Coruña empiezan a limitar el uso del agua
- Bico de Xeado celebra su décimo aniversario con una edición especial de Estrella Galicia
- Ortiga será el plato fuerte de las fiestas de Curtis y París de Noia el de A Laracha
- Óscar Gilsanz: «La Praza dos Irmáns García Naveira fue el mejor estadio de fútbol»
- Sada celebra la observación de las Perseidas con un emotivo homenaje personal