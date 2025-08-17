Sofocado un incendio en Pastoriza que quemó cerca de 3.000 metros cuadrados
Efectivos contraincendios sofocaron este sábado un incendio forestal en Arteixo, el segundo que se produce en menos de 24 horas. La alerta saltó pasadas las dos por la tarde y fueron movilizados hasta la parroquia de Pastoriza los bomberos de Medio Rural, del parque comarcal de Arteixo y los voluntarios de Protección Civil.
El fuego se registró en el entorno de A Maceira y obligó a desalojar varias viviendas cercanas por precaución. Los efectivos contraincendios dedicaron cerca de dos horas a sofocar las llamas. De momento se desconoce el origen del fuego, que provocó una gran humareda y calcinó cerca de 3.000 metros cuadrados de terreno. Según informan los efectivos contraincendios, la finca estaba desbrozada, pero había hierba seca sin recoger.
