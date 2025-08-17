Sofocado un incendio en Pastoriza que quemó cerca de 3.000 metros cuadrados

Incendio, ayer, en una finca de Pastoriza. | LOC

Efectivos contraincendios sofocaron este sábado un incendio forestal en Arteixo, el segundo que se produce en menos de 24 horas. La alerta saltó pasadas las dos por la tarde y fueron movilizados hasta la parroquia de Pastoriza los bomberos de Medio Rural, del parque comarcal de Arteixo y los voluntarios de Protección Civil.

El fuego se registró en el entorno de A Maceira y obligó a desalojar varias viviendas cercanas por precaución. Los efectivos contraincendios dedicaron cerca de dos horas a sofocar las llamas. De momento se desconoce el origen del fuego, que provocó una gran humareda y calcinó cerca de 3.000 metros cuadrados de terreno. Según informan los efectivos contraincendios, la finca estaba desbrozada, pero había hierba seca sin recoger.

