A la venta una casa-restaurante junto al castillo de Santa Cruz

El edificio que alberga el restaurante El 13, en la Praza do Castelo de Santa Cruz, acaba de salir a la venta por 870.000 euros. El inmueble, muy conocido por situarse en una de las zonas más turísticas de Oleiros, a pie de la playa y muy cerca del castillo, dispone de 275 metros cuadrados de superficie y está dividido en dos espacios: el local de hostelería y una vivienda tipo dúplex, según detalla el anuncio publicado en el portal inmobiliario Idealista.

La vivienda ocupa la planta superior y dispone de terraza. «Esta propiedad permite un uso mixto residencial-comercial y ofrece potencial tanto para explotación económica como para un proyecto de vivienda personalizada», destaca la inmobiliaria.

Este inmueble no es el único negocio hostelero emplazado en una zona turística de la comarca coruñesa que busca una segunda vida en los portales inmobiliarios. Un antiguo restaurante con hotel a pie de la playa de Barrañán, en el municipio de Arteixo, aguarda también por un inversor interesado en reabrir sus puertas.

Se trata del edificio azul enclavado a la entrada de Barrañán, a orillas de la carretera. El inmueble, a la venta por 695.000 euros dispone de dos plantas. La primera, habilitada como restaurante. La segunda, con 15 habitaciones, detalla el anuncio. Son, en total, 1.000 metros construidos y dispone de un sótano para almacén.

Otro negocio a la busca de inversor es el restaurante del puerto deportivo de Sada. La concesión de este local durante los próximos veinte años (“con posibilidad de prórroga”) se ofertaba en enero de 2024 por 580.000 euros. En la actualidad, el portal Idealista publicita esta concesión por 195.000 euros.

El edificio, construido en el año 2000, dispone de 600 metros cuadrados repartidos en dos plantas. El piso superior cuenta con una terraza acristalada que puede abrirse por completo. «Si busca un espacio cómodo, elegante, moderno y exclusivo, esta es su oportunidad», destaca el anuncio.