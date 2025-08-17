Vuelo perfecto por el 150 aniversario del Globo de Betanzos

A las 23.30 cesó la música de la verbena y el público que abarrotaba la plaza Irmáns García Naveira volvió sus ojos hacia la iglesia Santo Domingo. Minutos después, el globo de San Roque, aún plegado, flanqueó las puertas del templo para proceder a su inflado. En O Campo, los nervios de siempre. Puede que más, porque el ingenio ideado por Claudino Pita cumplía la friolera de 150 años, como rememoraba la barquilla, y los betanceiros querían celebrar la efeméride con un vuelo perfecto. Y así fue.

Conforme cogía forma, el aerostato descubría los mensajes humorísticos con los que aspira a arrancar una sonrisa a San Roque. Y como todos los años, la política estuvo muy presente en unos cuarterones que hicieron mofa de un Gobierno a bordo del Titanic, de los políticos con títulos falsos o de las largas esperas en Sanidad. Luis Galán, Xosé Tomás, Carlos Pérez, Lito Muñoz y otros dibujantes honraron con su talento al patrón y se ganaron al público con sus chistes, sobre Putin y Trump, el apagón o el nuevo mobiliario del casco histórico. También hubo hueco para los buenos deseos, por una Palestina libre o el fin de los incendios.

Las risas dieron paso a los aplausos y ovaciones cuando a las 00.20 horas el aerostato de papel más grande del mundo emprendió por fin el vuelo, dejó atrás el campanario y se perdió en la noche. Un vuelo limpio, perfecto, que estuvo seguido de espectáculo de luces para celebrar el 150 aniversario Y, en la plaza, un deseo compartido: A por 150 años más.

Función del voto

La elevación del aerostato estuvo precedida de la tradicional función del voto. Un año más, la alcaldesa, María Barral, se arrodilló ante el patrón en representación de un «pueblo agradecido que no olvida quien es ni de donde viene». La regidora pidió la intercesión del santo para que cese el «fuego devastador que arrasa vidas, lugares y sueños» y para que «cesen los conflictos y florezca el entendimiento entre naciones».

Barral no olvidó en su ofrenda a las víctimas de violencia de género y pidió ayuda al santo para que la sociedad «abra los ojos ante esta tragedia». El fin del racismo y de la «crispación y la división» se colaron también en la plegaria de la mandataria, que culminó con una alusión al Globo. «Es el símbolo de nuestra identidad, de nuestra alegría compartida y de nuestra capacidad de soñar en común».

Programación festiva

El lanzamiento del Globo de Betanzos es el momento culmen de las fiestas de San Roque, pero las celebraciones siguen y están por llegar algunos de los festejos más populares, como Os Caneiros. Hoy los amantes de Disney podrán disfrutar de un espectáculo en la plaza Irmáns García Naveira que repasa los clásicos de la factoría. El lunes, las embarcaciones volverán a remontar el río Mandeo cara al campo de Os Caneiros en la primera jira de esta romería centenaria. Al término, los tradicionales fuegos artificiales en A Ponte Vella y, como fin de fiesta, verbena a cargo de la orquesta Nueva York.

El martes 19, será el turno de Budiño, que ofrecerá un concierto en la plaza Irmáns García Naveira y el miércoles, fiesta infantil y música a cargo de un grupo betanceiro, Garimba, que actuará en la Praza da Constitución.

La segunda jira de Os Caneiros, verbenas amenizadas por las orquestas Olympus o Capitol o un tributo a Abba completan la programación, que concluirá el viernes 25 con la París de Noia.