Arteixo se despide del edificio de los trapicheos de droga en Meicende

Arteixo inicia la cuenta atrás para despedirse del edificio situado en el número 33 de la calle Touriñana en Meicende, conocido por haber sido un punto habitual de trapicheo del clan de la Mora. La empresa Demoliciones Coruña comenzó este lunes el derribo del inmueble, unos trabajos que se prolongarán durante toda la semana.

Como consecuencia de la demolición, el Concello ha informado de que la calle permanecerá cortada al tráfico hasta el 4 de septiembre, fecha prevista para la finalización de las obras. Durante este tiempo, la circulación se desviará en doble sentido por la calle María Zambrano para garantizar la seguridad de los vehículos.

La empresa encargada de los trabajos explica que, una vez concluido el derribo, se encargará de gestionar los «cuantiosos» residuos hallados en el interior del inmueble.

Tras separar los materiales recuperables de los no recuperables, procederá a pulverizar el hormigón sobrante y a su posterior transporte y limpieza. Los trabajos comenzaron a mediados de julio y se prolongarán hasta el 4 de septiembre, lo que supone terminar unos días antes de lo previsto inicialmente.

El Concello había declarado el edificio en «ruina inminente» por «no cumplir los requisitos mínimos de habitabilidad». Se trataba de una vivienda plurifamiliar con 808 metros cuadrados construidos, repartidos en semisótano, bajo, tres plantas y bajo cubierta, todo ello afectado por la declaración de ruina.

Las obras de demolición se sacaron a licitación en abril por un importe de 207.362 euros, tras años de quejas vecinales por la actividad ilícita que tenía lugar en su interior. Finalmente, de las cinco empresas que se presentaron, el contrato se adjudicó a Demoliciones Coruña por 130.000 euros, es decir, por 77.000 euros menos que el importe previsto inicialmente.

La arquitecta municipal emitió un informe el mismo día en que se produjo el operativo antidroga, el 6 de noviembre de 2024, y ratificó que el edificio no cumplía la normativa exigida de habitabilidad. El informe técnico concluía que el bloque no reunía condiciones adecuadas de seguridad en caso de incendio ni de habitabilidad, debido al gran acopio de residuos orgánicos e inorgánicos en todas las estancias y a la presencia de humedades.