El Consorcio Provincial Contraincendios de A Coruña envía a sus bomberos a Ourense

El Consorcio Provincial Contraincendios de A Coruña ha anunciado este lunes la movilización de sus bomberos para apoyar las labores de extinción de los incendios en Ourense.

La entidad, integrada por la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia, explica que colabora de forma activa en las tareas de extinción de los fuegos.

El organismo provincial detalla que mantiene desde hace una semana dos dotaciones de bomberos para colaborar en las actividades de Ourense.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, ha dicho que cada una de las dotaciones está formada por doce profesionales, disponibles 24 horas, que rotan periódicamente, junto con dos camiones nodrizas y dos vehículos de mando en cada caso.

Ha agradecido el trabajo de los profesionales, a los que ha calificado como un ejemplo, según indica la Diputación en un comunicado.