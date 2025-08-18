Controlado un fuego forestal que comenzó de madrugada en el Monte Costa de Culleredo

Un incendio declarado de madrugada en el Monte Costa, en Culleredo, ha sido controlado a media mañana de este lunes. El fuego comenzó a las 4.30 horas, cuando fue detectado un foco, que estaba afectando a una zona de monte.

En el lugar actuó un dispositivo conformado por brigadas contraincendios de la Xunta, el servicio de Emerxencias del Concello de Culleredo, la Policía Local, los Bomberos del parque provincial de Arteixo, el servicio de Emerxencias de Oleiros, así como los servicios municipales de aguas. También colaboró el Servicio de Emerxencias del Concellod e Oleiros.

Según el concello, no se espera que el fuego afecte a viviendas. La zona más próxima, por un lado, es el núcleo de Cillobre, pero la acción de los servicios junto a la presencia de varias carreteras que pueden ejercer de barrera contiene el fuego.

En la zona se ha cortado el servicio de electricidad al existir tendido eléctrico. Por ahora no se han contabilizado las hectáreas a las que ha afectado.