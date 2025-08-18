El PP denuncia la «grave» situación de Protección Civil en Culleredo
Culleredo
El PP de Culleredo urge medidas ante la «grave» situación de Protección Civil y afea al Concello por «comprometer» su seguridad al no renovar a tiempo los seguros. Al Ayuntamiento insiste en que las pólizas están en vigor.
