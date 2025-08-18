Proponen para sanción a cuatro personas por infracciones con riesgo de incendio en la provincia de A Coruña este fin de semana

La Guardia Civil de la Comandancia de A Coruña ha propuesto para sanción a cuatro personas en la provincia por realizar quemas no autorizadas e incumplir las restricciones de seguridad en un momento de alerta máxima por riesgo de incendio forestal. Estas acciones, llevadas a cabo en distintas localidades de la provincia, son una infracción grave de la Ley de Montes y conllevan sanciones económicas elevadas, según indica el cuerpo en una nota de prensa.

La intervención de la Guardia Civil se realizó tras varias denuncias ciudadanas y actuaciones de oficio en Valdoviño, Aranga, Carballo y Arteixo. En el primero fue tras detectar la quema de rastrojos en las inmediaciones de una vivienda en la parroquia de Meirás, en Aranga se localizó una quema de vegetación no autorizada, mientras que en Carballo, en la parroquia de Berdillo, una persona encendió una hoguera en el interior de una finca. Diferente fue la situación en Arteixo, donde se intervino en el área recreativa de Seixedo tras utilizar barbacoas sin cumplir las normativas vigentes.

En todos los casos, según la Guardia Civil, los responsables fueron obligados a apagar el fuego de inmediato y han sido propuestos para sanción administrativa a la Ley de Montes, que califica estas acciones como infracciones graves, con multas que pueden oscilar entre los 1.001€ y el 1.000.000€.

La Guardia Civil insiste sobre la importancia de la concienciación y la colaboración para prevenir incendios. En un contexto de riesgo extremo, el uso de fuego contraviniendo las prohibiciones existentes pone en peligro tanto el entorno natural como la seguridad de las personas.